Снег, пробки, аварии: что происходит на дорогах Челябинска этим утром

7-балльные пробки на дорогах города парализовали движение уже в 8 часов утра.

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Сегодня утром, 27 января, Челябинск уже с утра стоит в 7-балльных пробках. Очевидцы сообщают о нескольких ДТП и сложном проезде из-за неубранного снега.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», труднее всего проехать на данный момент по проспекту Ленина на участке от улицы Васенко до Артиллерийской, по улице Энгельса на отрезке от проспекта Ленина до улицы Труда, движение также затруднено на нескольких участках улиц Первой Пятилетки, Либединского, Северо-Крымской, Блюхера, Дзержинского, а также на автодороге Меридиан.

«Проспект Ленина стоит, за несколько минут не продвинулись ни на метр. Если не хотите опоздать на работу, выезжайте из дома пораньше»,— пишут пользователи социальных сетей.

Не обошлось и без ДТП. Последствия аварий сейчас устраняют на улицах 50-летия ВЛКСМ, Блюхера, Дзержинского и на Копейском шоссе. Ситуацию по пострадавшим и причинам столкновений в пресс-службе ГИБДД обещали прокомментировать позднее.



