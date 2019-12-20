9-балльные пробки сковали Челябинск

Сегодня поездка на работу для многих горожан вновь превратилась в непреодолимый квест.

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Выпавший в большом количестве снег вновь затруднил движение в городе. Синоптики и МЧС предупредили об обильных осадках заранее, тем не менее, поездка утром до работы для многих в очередной раз превратилась в пытку.

«Транспортный коллапс. Такси по 400 рублей, так еще и ждать полдня. Опаздываю на любимую работку», — пишут люди в пробках.

Стоит движение от плотины до Худякова, не двигается оно и параллельно от Университетской набережной. Затруднено движение и по улицам Труда и Братьев Кашириных. Красным помечена и почти вся автодорога Меридиан. На Площади павших революционеров с рельсов сошел трамвай.

Навигаторы пестрят ярлыками с авариями, о которых сообщают автомобилисты.

«Фура не может заехать на мост, крайний левый ряд», — пишет Любовь Байшева со Свердловского тракта.

В Миндортрансе сообщают, что на федеральных трассах обстановка намного лучше. На областных дорогах работала 201 единица техники.

Как сообщают в ГИБДД, в настоящее время проезд обеспечен, аварий по вине автодорог зарегистрировано не было.