/ Апрельский снегопад затормозил движение на М-5

Устранять последствия непогоды отправились дорожные службы и сотрудники ГИБДД.

Выпавший 24 апреля снег огорчил не только жителей Миасса и Златоуста, но и автомобилистов, путь которых лежит через М-5. В районе перевала «Уреньга» дорожное полотно засыпали снегом. Движение транспорта утром было затруднено. Справляться с последствиями непогоды отправилась дорожные службы и сотрудники ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции своевременно оказали содействие дорожным службам в сопровождение снегоуборочной техники. Благодаря быстрому реагированию служб в настоящий момент движение стабилизировалось. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, Горнозаводская зона снова оказалась во власти зимы во вторник, 24 апреля. Златоуст и Миасс утонули в снегу. Сугробы были высокие и таять, по словам местных жителей, не собирались. Такую картину наблюдали утром. Южноуральцы сразу вспомнили события 4-летней давности. Тогда 25 апреля началась метель и регион накрыло снегом.