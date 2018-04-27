/ Первомайские шествия минимально скажутся на движении транспорта в Челябинске

Городские власти согласовали маршрут.

Общественные объединения Челябинска утвердили планы на 1 мая. Локации праздничных шествий сформированы так, чтобы не мешать движению транспорта. Исключение составляют необходимые ограничения движения автомобилей по улице Тимирязева.

Организаторы праздничных митингов и шествий, посвященных Международному Дню солидарности, празднику весны и труда, внесли коррективы в маршруты и места проведения мероприятий. Все они будут проведены таким образом, что перекрытие движения не предусмотрено. Исключением станет только ограничение по улице Тимирязева на участке от Цвиллинга до Елькина с 9.00 до 12.00 будет. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Отметим, что общественный транспорт в этот день будет работать в обычном режиме.

Представители региональной Федерации профсоюзов, ЧРО ВПП «Единая Россия» и ЧРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» соберутся на Театральной площади в 10:00, потом участники перейдут в городской сад имени Пушкина.

«Справедливая Россия» соберется на демонстрацию и митинг на площади Ярославского, откуда проследует по Кировке к Главпочтамту. Сбор участников запланирован на 10:00, начало демонстрации в 12:00, митинг с 12:30 до 13:00. По такому же маршруту, только позже, пройдет шествие и митинг партии «КПРФ».

Представители партии «ЛДПР» соберутся в 12:00 возле Молодежного театра, откуда отправятся на площадь Революции с митингом.

«Межрегиональное объединение Коммунистов» проведет митинги у памятника «Орленок» и В. И. Ленину в сквере на Алом поле. Сбор участников в 9:30, сам митинг пройдет с 10:30 до 11:30.