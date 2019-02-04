/ 10 баллов. Заснеженные дороги «сломали» челябинский трафик

В пробку в утренний час-пик попали и автомобилисты, и пешеходы.

Заторы, аварии, пробуксовка — вот с чем столкнулись автомобилисты утром 4 февраля. Традиционно снегопад в Челябинске помешал нормальному движению транспорта по дорогам. Даже ранний выезд из дома не помог многим добраться на работу вовремя. Это неудивительно: сейчас, по данным «Яндекс.Пробки», в городе 10-балльные заторы.

От Теплотеха до площади Революции дорога обычно занимает не больше 20 минут. Это если ловить все «красные». Сегодня ехали почти 45, даже на периферийных улицах проехать невозможно, машины еле тащатся.

— пожаловалась сайту «Первый областной» челябинка.

Красным на утренней карте отмечены проспект Победы, Свердловский проспект, улица Труда, Комсомольский проспект и Ленина, традиционно затор на плотине возле Шершней, есть проблемы на автодороге Меридиан сразу за железнодорожным вокзалом. Автомобилисты сообщили о 20 авариях.

Остались недовольны снегом и пешеходы. Челябинцы, которые идут на работу пешком, пошутили, что попали в свою пробку — из бабушек, которым тяжело преодолевать наметенные сугробы.