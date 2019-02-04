Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.66 +0.3 75.15 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-23 °C
завтра
 
-27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ 10 баллов. Заснеженные дороги «сломали» челябинский трафик

10 баллов. Заснеженные дороги «сломали» челябинский трафик

В пробку в утренний час-пик попали и автомобилисты, и пешеходы.
сегодня в 09:17
  |  Общество

Заторы, аварии, пробуксовка — вот с чем столкнулись автомобилисты утром 4 февраля. Традиционно снегопад в Челябинске помешал нормальному движению транспорта по дорогам. Даже ранний выезд из дома не помог многим добраться на работу вовремя. Это неудивительно: сейчас, по данным «Яндекс.Пробки», в городе 10-балльные заторы.

От Теплотеха до площади Революции дорога обычно занимает не больше 20 минут. Это если ловить все «красные». Сегодня ехали почти 45, даже на периферийных улицах проехать невозможно, машины еле тащатся.
 — пожаловалась сайту «Первый областной» челябинка.

Красным на утренней карте отмечены проспект Победы, Свердловский проспект, улица Труда, Комсомольский проспект и Ленина, традиционно затор на плотине возле Шершней, есть проблемы на автодороге Меридиан сразу за железнодорожным вокзалом. Автомобилисты сообщили о 20 авариях.

Остались недовольны снегом и пешеходы. Челябинцы, которые идут на работу пешком, пошутили, что попали в свою пробку — из бабушек, которым тяжело преодолевать наметенные сугробы.

Общество
Уборку снега уже взяли под контроль дорожные службы
сегодня в 09:54
Уборку снега уже взяли под контроль дорожные службы
Общество
Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске
25.01.2019
Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске
Общество
«Снег идет — город стоит». 9-балльные пробки сковали Челябинск посреди рабочего дня
28.12.2018
«Снег идет — город стоит». 9-балльные пробки сковали Челябинск посреди рабочего дня
Общество
10-балльные пробки в Челябинске. Город встал
29.11.2018
10-балльные пробки в Челябинске. Город встал
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
сегодня в 16:49
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
Общество
Укушенный мамой младенец теперь лежит в больнице с отцом
сегодня в 16:46
Укушенный мамой младенец теперь лежит в больнице с отцом
Происшествия
Два человека погибли в страшном ДТП в Красноармейском районе
сегодня в 16:32
Два человека погибли в страшном ДТП в Красноармейском районе
Общество
Актер челябинского театра сыграл в постановке столичного режиссера
сегодня в 16:11
Актер челябинского театра сыграл в постановке столичного режиссера
Происшествия
Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе
сегодня в 15:58
Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе
Происшествия
Пьяный челябинец воткнул пинцет в нейрохирурга во время осмотра
сегодня в 15:27
Пьяный челябинец воткнул пинцет в нейрохирурга во время осмотра
Культура
«Памятник Децлу» вырос в Челябинске
сегодня в 15:19
«Памятник Децлу» вырос в Челябинске
Общество
«Ароматный» ручей неестественного цвета озадачил жителей Металлургического района
сегодня в 14:18
«Ароматный» ручей неестественного цвета озадачил жителей Металлургического района
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6