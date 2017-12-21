/ Выходные принесут челябинцам потепление до минус 8 градусов

Синоптики не обещают снегопадов на ближайшие дни.

Погода на территории южноуральской столицы в предпоследнюю неделю 2017 года остается стабильной. В ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшие морозы. Серьезных перепадов температур и осадков не ожидается.



В субботу, 23 декабря, на территории Челябинска ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 14–16 градусов, а днем — до минус 10 градусов по Цельсию. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в ближайшие дни максимально низкая температура воздуха прогнозируется в горах и низинах. Здесь ночью столбики термометров могут опускаться до минус 23 градусов. В остальных районах этот показатель не опустится ниже минус 18 градусов. Днем южноуральцев ждут морозы до минус 13 градусов.

