/ Жителей юга Южного Урала предупреждают о грядущих аномальных морозах

Температура отклонится от нормы на 7 градусов.

В Челябинской области царит холодный фронт, который принес аномальные морозы на территорию региона. Жителей южной части региона предупреждают о грядущем похолодании. Аномальный холод продержится в течение нескольких дней.



По данным Челябинского гидрометцентра, с 14 по 18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В случае возникновения опасности рекомендуют обращаться в пожарно-спасательные подразделения по телефону «101».

В сильные морозы рекомендовано не выходить лишний раз на улицу, особенно детям. Также рекомендовано не выходить на улицу на голодный желудок и в легкой одежде. На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт.