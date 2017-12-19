/ Экстремальные морозы прогнозируют синоптики в середине недели на Южном Урале

Ожидается похолодание до минус 30 градусов.

Морозы основательно сковали Челябинскую область. Столбики термометров в отдельных районах региона в середине текущей недели опустятся до минус 30 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков на ближайшие дни.



В среду, 20 декабря, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 15–20 градусов, в горах и низинах до минус 25–30 градусов. Днем температура будет находиться на отметках минус 8–13 градусов, в горах и низинах опустится о минус 18 градусов. Ветер западный 4–9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Напомним, ранее в МЧС предупредили об аномальных для зимы морозах на юге области до 20 декабря. По прогнозам гидрометцентра, воздух будет заметно холоднее нормы. Температура отклонится от климатической нормы больше чем на 7 градусов по Цельсию.

