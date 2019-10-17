Снег и гололед ожидаются в Челябинской области

Тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, советуем сделать это в ближайшее время.

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В регион идут заморозки. Так, в пятницу, 18 октября, ночью на Южном Урале температура опустится до −3. Днем столбик термометров покажут до +10. Облачно, местами осадки. В горах мокрый снег и дождь, на дорогах появится гололедица. Ветер юго-западный 6-11м/c. В Челябинске температура опустится до +2 градусов. Днем поднимется до +4. Ожидаются осадки.

В субботу, температура в Челябинской области опустится до −7. Ночью осадки в виде мокрого дождя. Днем воздух погреется до +4. Ветер северо-восточный 4-9 м/c. В столице Южного Урала похолодает до −5. Ожидается снег.

В воскресение, в регионе станет еще холоднее. Ночью температура опустится до −9, днем поднимется до +4. Ночью возможен снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. В Челябинске ночью столбики термометров покажут −6, днем 0 градусов.