Буря мглою: снегом засыпет Челябинскую область в эти выходные

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.

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В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие выходные. 19 октября вместе со снегом в гористых местностях на дорогах ожидается сильная гололедица и временный снежный покров.

«Повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Строго соблюдайте правила дорожного движения!»,— комментируют прогноз в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сайт «Первый областной» присоединяется к рекомендациям ведомства и советует водителям быть бдительнее, тщательно выстраивать маршруты поездок и сменить летнюю резину на зимнюю.