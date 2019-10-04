Выходные порадуют жителей Челябинской области теплой погодой

Температура воздуха днём поднимется до +21 градуса.

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Первая неделя октября выдалась на редкость тёплой и солнечной. Жители Челябинской области «отогреваются» после холодного сентября. Выходные тоже порадуют южноуральцев: ясная тёплая погода будет стоять и в субботу, и в воскресенье, поэтому можно смело планировать долгие прогулки, поездки и походы.

Синоптики сообщают, что в субботу, 5 октября, в Челябинской области днём погода будет облачной, но без осадков. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов тепла. Ночью ожидается переменная облачность. Температура воздуха опустится до +4 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.

В воскресенье, 6 октября, по области будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днём прогреется до +17 градусов тепла, ночью — до +3. Ветер южный до 2 метров в секунду.

В Челябинске погода также будет ясной и тёплой. В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +6 — +8 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье днём также ожидается переменная облачность. Днём температура воздуха прогреется до +18 градусов, ночью похолодает до +3. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает южноуральцам продуктивного рабочего дня и хороших выходных!