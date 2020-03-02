Реабилитация и заработок: в посёлке Магнитка инвалид собирает деньги на покупку автомобиля

Он планирует с её помощью зарабатывать средства на проживание.

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Юрию Коровину из посёлка Магнитка 30 лет. Он жил полной жизнью со своей девушкой, работал ревизором, контролировал магазины сотовой связи. Также у него было интересное, вместе с этим, опасное развлечение — езда на мотоцикле.

И однажды, когда он ехал по трассе Уфа — Белорецк 25 мая 2019 года, его двухколёсный транспорт поскользнулся на песке в особо опасном повороте, и Юрий улетел в кювет.

«Когда разбился, лежу на полянке, проверил, всё в порядке. Снял шлем, перчатки. Попробовал сесть, стало очень больно в пояснице. И увидел, что одна нога вывернута. Но я не чувствовал ничего ниже живота. Потом уже в больнице определили, что сломан позвоночник и сдавлен спинной мозг. И нога была сломана», — вспоминает Юрий Коровин.

Сейчас Юрию поставлена первая группа инвалидности. Передвигается он с помощью инвалидной коляски. Но в его посёлке это делать сложно, ведь местность там гористая. И ездить там довольно сложно, особенно в зимнее время. Поэтому, в основном, Юрий сидит дома и в силу возможностей помогает.

Но ему нужны частые реабилитации, ведь возможность встать на ноги имеется — наблюдается положительная динамика. Только вот центры находятся слишком далеко от Магнитки и ездить нужно самостоятельно. У родственников не всегда есть возможность возить Юрия в Челябинск, Курган, да даже в соседнюю Кусу, которая находится в 20 километрах.

Поэтому Юрий поставил себе цель — приобрести автомобиль, чтобы не только ездить на реабилитацию, но и работать на нём. Но он признаётся, что купить средство передвижения с пенсией в 14 тысяч и без постоянного заработка очень сложно. Поэтому он попросил помощи у людей в социальных сетях.

«Мысль изначально была, что нужна машина, чтобы не сидеть на одном месте. Увидел в соцсетях, что один собирает на коляску хорошую. Меня моя коляска вполне устраивает, на ней я смогу до машины добраться. Ведь ближайший магазин в посёлке за два километра от дома находится. На коляске ездить не вариант. Основной посыл этого желания — помогать семье и быть мобильным. На то же лечение зарабатывать», — поделился Юрий Коровин.

На данный момент, за очень короткое время, собрано уже более 51 тысячи и Юрий считает это большим успехом, хотя до нужной суммы ещё далеко. На само авто нужно примерно 600 тысяч. Также нужно будет туда ставить ручное управление. Машину выбирал из тех, что надёжнее и чаще используются в такси. Хотя он планирует также вернуться на прежнее место работы, но не выходя из офиса.

Родные Юрия Коровина его полностью поддерживают в этом, ведь, по признанию его матери, у них довольно часто не имеется возможности самостоятельно везти его по больницам. Поэтому приходится просить помощи у родственников и друзей.