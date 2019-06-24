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/ СМИ сообщили о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году

СМИ сообщили о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году

Информацию опровергла вице-премьер Татьяна Голикова.
сегодня в 18:00
  |  Общество

В докладе Федеральному собранию правительство представило прогноз, который содержал данные о сокращении числа бюджетных мест в российских вузах. К 2024 году их количество может сократиться на 17%, сообщает газета «Известия».

В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м. — сообщает издание.
Отметим, что вице-премьер Татьяна Голикова опровергла данную информацию. Она сказала, что СМИ некорректно сослались на доклад правительства по поводу контрольных цифр приема.

Дело в том, что цифры, которые приведены были — сокращение до 432,8 тысяч контрольных цифр приема в 2024 году. Это действительно, такая цифра содержится, но она касается возрастов от 15 до 20 лет, а вообще контрольные цифры приёма и норматив, который сегодня установлен в законодательстве установлен от 17 до 30 лет. Никакие нормативные документы с точки зрения закона об образовании, напомню, это 800 студентов на 10 тыс. населения мы менять не собираемся. — цитирует слова Татьяны Голиковой информационное агентство RNS.
Подтвердил информацию о том, что количество бюджетных мест не сократится и Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. По его словам, необходимо изменить формулу «Закона об образовании» по которой на 10 тысяч молодых людей от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест.

Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше. — приводит слова Вячеслава Никонова информационное агентство RNS.
По словам директора Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольги Назайкинской, помимо бюджетных мест выпускники могут рассчитывать на различные механизмы субсидирования: премии, гранты, стипендии. За перспективными абитуриентами уже началась гонка.

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