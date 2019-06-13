/ Российские вузы будут выдавать электронные дипломы

Документ об образовании включат в цифровое портфолио студента.

До 2021 года все вузы России планируют перевести на «цифру» — дипломы об образовании будут электронными. Документ предлагают сделать частью цифрового портфолио, в котором будет информация об участии в научных исследованиях, практиках, курсах повышения квалификации, спортивных достижениях. Предполагается, что так работодателям будет проще понять, насколько компетентен молодой специалист.

Для разработки новой модели в текущем году отберут первые пять вузов, а в 2020 году — еще 15. Названия конкретных учебных заведений издание не приводит. — сообщает ТАСС.

При этом от выдачи бумажных дипломов Минобрнауки пока не собирается отказываться.