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/ Российские вузы будут выдавать электронные дипломы

Российские вузы будут выдавать электронные дипломы

Документ об образовании включат в цифровое портфолио студента.
сегодня в 10:04
  |  Общество

До 2021 года все вузы России планируют перевести на «цифру» — дипломы об образовании будут электронными. Документ предлагают сделать частью цифрового портфолио, в котором будет информация об участии в научных исследованиях, практиках, курсах повышения квалификации, спортивных достижениях. Предполагается, что так работодателям будет проще понять, насколько компетентен молодой специалист.

Для разработки новой модели в текущем году отберут первые пять вузов, а в 2020 году — еще 15. Названия конкретных учебных заведений издание не приводит. — сообщает ТАСС.

При этом от выдачи бумажных дипломов Минобрнауки пока не собирается отказываться.

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