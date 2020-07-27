СМИ сообщили, что в Миассе мужчина надругался над ребенком

Правоохранители разыскивают подозреваемого.

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Правоохранительные органы Миасса объявили в розыск мужчину, которого подозревают в совершении противоправного деяния. Как сообщают в СМИ, мужчина надругался над ребенком. Фотографию подозреваемого сотрудники полиции разместили в социальных сетях.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ОМВД по телефонам: 89090770670, 89822821497 — уголовный розыск», — сообщает пресс-служба полиции Миасского городского округа.

Как утверждают в СМИ, мужчина совершил действия сексуального характера над ребенком 19 июля в сквере по улице Макеева.

