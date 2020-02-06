Смертельное падение ребенка из окна в Копейске переросло в уголовное дело

Обстоятельства выясняют сотрудники Следственного комитета.

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По факту падения из окна многоэтажки 4-летней девочки возбуждено уголовное дело. Тело ребенка с характерными травмами обнаружили 5 февраля в Копейске.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, девочка осталась дома без взрослых и выпала из окна. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование взято на контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления.