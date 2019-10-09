Смертельно больная челябинка смогла встретиться со служащим в армии братом, благодаря звонку Путину

Девушка боялась, что не успеет увидеться с близким человеком.

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Звонок на горячую линию президента помог смертельно больной челябинке встретиться с братом, проходящим срочную службу в армии. Сейчас девушке 19 лет, с 15 лет она борется с лейкемией. Когда она начала проходить лечение, под свой патронаж ее взяли специалисты в фонде «Искорка».

Через несколько лет болезнь отступила, сотрудники фонда вместе с подопечной праздновали победу. Когда случился рецидив, она снова обратилась в фонд.

«Через некоторое время у нее был рецидив, мы сказали, что поддержим ее, не важно, где она проходит лечение, и сколько ей лет. Мы пришли навестить ее вместе со специалистом, который с ней работал, мы уже стали родными людьми», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» руководитель фонда «Искорка» Евгения Майорова.

Когда девушка узнала, что лечение не принесет результатов, она приняла решение отказаться от него. Через некоторое время к нам обратился ее отец, с просьбой о помощи: девушка хотела встретиться со своим братом.

«Он был в армии, а поскольку они были очень близки, она хотела встретиться с ним. Мы решили попробовать организовать встречу, но моя коллега сказала, что это невозможно, подобная ситуация была несколько лет назад. Пока мы искали пути решения данной проблемы, отец девушки обратился на горячую линию президента», — рассказала Евгения Майорова.

После звонка на горячую линию Владимира Путина, брату разрешили покинуть службу и вернуться к родным. Молодой человек уже приехал к сестре, вместе они смогут провести 10 дней.

По словам Евгении Майоровой, подобные простые желания, достаточно сложно выполнить. Но со своими подопечными специалисты фонда остаются до конца, каким бы он ни был.

«Искорка» постоянно оказывает помощи и поддержку онкобольным детям, а также публикует призывы к неравнодушным на сайте фонда.