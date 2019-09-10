«Рак любит, когда его боятся»: девушка, победившая онкологию, стала волонтером в благотворительном фонде

Сейчас Дарья Ахмедова помогает справляться с тяжелыми тяготами лечения другим людям.

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Дарье Ахмедовой 21 год, в 16 девушке поставили страшный диагноз — рак лимфатической системы. Неожиданно у ребенка, мечтающего поскорее окончить школу, сдать экзамены и поступить в университет, на глазах разрушилась картина мира. Планы на жизнь пришлось сразу перестроить.

«Психологический момент здесь очень важен. В голове творилась каша. Потому что ты приходишь к врачу, и тебе кажется, что к тебе должны относиться, как будто ты вот такой единственный, что тебя должны послушать, больше раз повторить. Но это огромная система, и таких как ты, с таким диагнозом, очень много», — поделилась Дарья.

За плечами этой хрупкой девушки два этапа сложнейшего лечения, химиотерапии и пересадка костного мозга. Сегодня она не только живет полной жизнью, но и помогает тем, кто, как и она, столкнулся с этой страшной болезнью. Даша стала волонтером в центре «Искорка», специалисты которого когда-то помогли ей, направили и сопровождали в тяжелое время.

«Сейчас, у меня уже три года ремиссии. Я учусь в университете. В этой связи, онкологии, и детской, и взрослой организую различные проекты, занимаюсь этой деятельностью, мне это нравится, я понимаю, насколько это важно. И опять же — информация, помощь психологическая, всесторонняя помощь», — рассказывает Даша с улыбкой.

Девушка учится на факультете Евразии и Востока, в будущем она станет специалистом со знанием китайского и английского. В июле этого года Даша вернулась из Венгрии, где на Международном экологическом саммите представляла Россию и фонд «Искорка».

На вопрос: «Боится ли сейчас болезни», — однозначного ответа девушка дать не может. Говорит, главное верить в свои силы.

«Вы знаете, вопрос очень сложный: боитесь — не боитесь. Рак, он любит, когда его боятся. Нужно его не бояться, а следовать инструкциям врачей, заботиться о близких, которые с нами находятся в этот момент. Потому что на протяжении всего моего лечения со мной были мама, мои родные. Им было гораздо тяжелее, чем мне. Я в этом на 100% уверена», — советует Дарья.

Самое главное, верить во что-то хорошее. Также тем, кто столкнулся с каким-то серьезным заболеванием и вынужден проходить через сложное лечение, Даша посоветовала найти на это время какое-то хобби. Увлекательное занятие поможет скоротать дни во время продолжительного нахождения в больничной палате.