/ В три раза снизилась смертность от наркотиков в Челябинской области

Результата добились, обновив лабораторное оборудование и усилив работу полиции.

Лучший результат за последние 15 лет продемонстрировала Челябинская область в борьбе с наркотиками. Во-первых, в регионе еще активнее стали выявлять покупателей и продавцов сильнодействующих веществ. Во-вторых, по распоряжению губернатора Бориса Дубровского в распоряжении специалистов появилось новое лабораторное оборудование. Теперь содержание синтетических наркотиков у наркопотребителей выявляется эффективнее. Это подтвердили заседании антинаркотической комиссии. Кроме того, в три раза снизилась смертность от сильнодействующих веществ.

Был принят комплекс мер для снижения смертности от синтетических наркотиков. Во-первых, усилена работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков. Изъято несколько десятков килограммов концентрата. Во-вторых, усилен мониторинг за Интернет-пространством. В-третьих, улучшается медицинское диагностирование, приобретено дополнительное оборудование для лабораторий. Конечным результатом стало снижение в 3 раза по сравнению с прошлым годом смертности от наркотиков. Это наш лучший результат за последние 15 лет, — сообщил министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Отметим, что на приобретение оборудования, которое называется хромато-масс-спектрометр, из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей.