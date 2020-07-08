На Шершнях спасатель уберёг трёхлетнего ребёнка от гибели

Он отплыл от берега на надувной игрушке.

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В Челябинске на пляже Шершневского водохранилища начальник спасательного поста спас от гибели трёхлетнего ребёнка. История могла закончиться трагедией, если бы не действия Владислава Лебединского.



Ребёнок пришёл на пляж вместе со своими родителями. В какой-то момент он начал играть с надувной игрушкой в воде, на что родители не стали обращать внимание. Впоследствии он забрался на предмет и отплыл от берега на 5-7 метров. В этот момент Владислав Лебединский и пришёл на помощь ребёнку.

«Глубина в этом месте достигает 1-1,5 метров, что для ребенка очень опасно — он не может самостоятельно встать и нуждается в помощи. Влад немедленно среагировал на происходящее, благо до места было всего несколько метров: он нырнул под воду и извлек ребенка на свежий воздух. Все это время родители стояли на берегу, ничего не подозревая. Только когда напуганного ребенка спасатель вынес на берег, они осознали, что это их чадо»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Представители МЧС отмечают, что если бы не действия спасателя, то история могла бы закончиться трагедией. Также немаловажную роль сыграло то, что семья пришла отдыхать на оборудованный пляж.

Напомним, что на этой неделе в Еманжелинске на несанкционированном месте для купания утонул 9-летний мальчик. В обстоятельствах той трагедии разбирается следственный комитет.