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/ «Зеленая волна» действует для челябинских автомобилистов

«Зеленая волна» действует для челябинских автомобилистов

Автоматическая система контроля позволяет управлять транспортными потоками.
сегодня в 16:07
  |  Общество

15 мониторов используют специалисты для регулирования транспортных потоков в Челябинске. На них отображены узлы города в режиме реального времени. Автоматическая система способна уведомлять о неполадках и «управлять» автомобилями города. Южноуральская столица — единственный город в стране, где система реализована на 100%.

Каждый светофор Челябинска подключен к нашей системе, мы можем регулировать его, управлять им в режиме реального времени. Наша система интегрирована с другими системами города, например, «Безопасный город». Так мы видим, что происходит в городе. От этого можем принимать решение по изменению режима работы светофора. Мы можем сопровождать спецлиц по «зеленой волне». Эта же система работает для жителей горда. Если вы едите со скорость 58 километров, то попадете в эту «волну». — рассказал сайту «Первый областной» системный инженер автоматической системы управления дорожным движением Антон Сержантов.

Напомним, ранее на Южный Урал прибыл замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он курирует в российских городах системы «Умный город». Подробнее о других реализованных технологиях читайте здесь.

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