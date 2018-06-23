/ Студенты ЮУрГУ научат технологиям интернета вещей по программе Samsung

Вуз прошел программу отбора международной корпорации.

Новая программа в скором времени станет доступна студентам Южно-Уральского государственного университета. «IoT Академия Samsung» будет запущена после подписания соглашения, которое состоится 26 июня. Курс позволит IT-специалистам обучиться технологиям интернета вещей в нескольких направлениях — «Интеллектуальные здания», «Промышленный интернет вещей», системы «Умного города».

Для ЮУрГУ открытие программы «IoT Академии Samsung» — это большой шаг в направлении решения одной из ключевых задач университета: обеспечение научной и образовательной поддержки для перехода промышленности большого Урала на платформу «Индустрии 4.0». Специалисты в области технологий интернета вещей и методов интеллектуально анализа больших данных сегодня востребованы как никогда. — заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

После подписания соглашения студенты и участники встречи получат возможность вживую познакомиться с устройствами. Мастер-класс пройдет в главном учебном корпусе Южно-Уральского государственного университета. Начало в 12:00.