/ «Умным городом» совсем скоро станет Челябинск

Столица Южного Урала станет городом-«пилотом» по аналогии с Саткой.

Жители Сатки осваивают новые технологии и привыкают к тому, что бытовые предметы могут быть наделены настоящим «интеллектом». Так, например, камеры распознают человека по походке, лампы регулируют мощность освещения, а счетчики сами передают показания в ведомства. Подобные технологии, ранее казавшиеся возможными лишь в далеком будущем, теперь доступны, благодаря проекту «Умный город».

Удобно, потому что показания счетчиков уже есть в квитанциях, когда их приходишь оплачивать, совпадают с теми, которые мы сами записываем. Пока заметили только плюсы. — прокомментировал нововведение Анатолий Данилов, житель старенькой пятиэтажки с новыми счетчиками.

И это будет удобно не только для жильцов домов, но и для управляющих компаний: всегда можно будет получить информацию о затрате воды, электричества или газа онлайн. Помимо счетчиков, в Сатке появились и «умные» домофоны со встроенными камерами, благодаря одному из которых удалось раскрыть автомобильную кражу. А еще «умное освещение» в школах — оно меняет интенсивность в зависимости от обстановки, чтобы ученикам было комфортно. Похожая система внедрена и на улицах города, это помогает экономить электроэнергию в летнее время, поскольку освещение меняется в зависимости от света и количества машин на дорогах.

Проект «Умный город» реализуется компанией «Ростелеком» и Челябинской областью при поддержке главы региона Бориса Дубровского. Сатка является одним из первых городов-«пилотов». Всего таких городов в России 37. Совсем скоро новые технологии внедрят и в Челябинске, поскольку он тоже является городом-«пилотом», составленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Челябинск попал в список «Умных городов», это было трудно, но очень легко можно из этого списка вылететь. Поэтому нужно приложить большие усилия, продолжить активную работу в Челябинске. В первую очередь над разработкой концепции «умного города» и дорожной карты на ближайшие три года, по которой Челябинск будет двигаться, чтобы получить этот статус. — прокомментировал Александр Козлов, министр информационных технологий и связи региона.

Отметим, концепцию «Умного города» в Сатке разрабатывали год, в Челябинске ее планируют продумать за меньшее количество времени.