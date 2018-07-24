Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 74.13 +0.2
Челябинск
сейчас
 
+26 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ Правительство Челябинской области презентовало Дмитрию Пескову новые технологии для оказания госуслуг

Правительство Челябинской области презентовало Дмитрию Пескову новые технологии для оказания госуслуг

Представитель президента РФ положительно оценил проект.
сегодня в 14:13
  |  Общество

Специалисты из Челябинской области разработали и презентовали на федеральном уровне проект «Ai Территория Бизнеса». Он поможет полностью трансформировать систему оказания государственных услуг. Получить помощь удастся в одном окне, а также — в режиме онлайн и даже с применением технологий искусственного интеллекта. Так государственные услуги адаптируют под конкретных потребителей.

Уникальную инновацию оценил специальный представитель президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. Презентация состоялась на острове Русский во время образовательного интенсива «Остров 10−21», куда южноуральцы сумели пройти отбор. В состав команды Челябинской области, утвержденной губернатором Борисом Дубровским, вошли представители министерства экономического развития и министерства информационных технологий, постоянного представительства Челябинской области в Москве.

Проект команды региона занял четвертое место из 34, представленных на интенсиве. В правительстве также отметили прорыв специалистов.

Управление, основанное на данных — это не просто технический навык, предполагающий умение правильно поставить задачу, подобрать и очистить дата-сет, выдвинуть жизнеспособную гипотезу. Это иная культура и логика принятия решений, открывающая новое пространство возможностей. За две недели мы напитались этой культурой, стали её носителями — и это изменит нашу практическую деятельность в регионе. Однако мы берем на себя ещё и ответственность делиться этой культурой с коллегами. — отметил руководитель представительства Челябинской области при правительстве России Александр Шепилов.

Как отмечает директор Центра кластерного развития Челябинской области Яна Коваленко, которая вошла в состав команды региона, новые технологии сегодня появляются и трансформируют рынки в разы быстрее.

Задача бизнеса успевать встраиваться в эти рынки и учится применять новые технологии и бизнес модели. Наша задача так же успевать осваивать новые технологии и при их помощи учиться помогать бизнесу, максимально упрощая для него процедуры, принимая наиболее выверенные решения на основе накопленных данных. — пояснила Яна Коваленко.

Напомним, многофункциональный центр «Территория бизнеса» работает с 2017 года. В режиме «одного окна» там оказывают более 270 видов услуг.

Общество
Челябинская область запустила свой портал с региональными госуслугами
11.04.2018
Челябинская область запустила свой портал с региональными госуслугами
Общество
Будущие первоклассники могут попасть в школу через Госуслуги
01.02.2018
Будущие первоклассники могут попасть в школу через Госуслуги
Общество
70% южноуральцев станут пользователями электронных госуслуг в 2018 году
29.12.2017
70% южноуральцев станут пользователями электронных госуслуг в 2018 году
Общество
Росстат изучит интерес челябинцев к госуслугам в сети
02.11.2017
Росстат изучит интерес челябинцев к госуслугам в сети
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
сегодня в 18:31
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
Общество
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
сегодня в 18:02
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
Происшествия
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
  
сегодня в 17:58
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
Общество
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
сегодня в 17:24
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
Общество
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
сегодня в 17:17
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
Хоккей
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
сегодня в 17:12
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
Общество
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
сегодня в 17:06
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
Спорт
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
  
сегодня в 17:02
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6