/ Правительство Челябинской области презентовало Дмитрию Пескову новые технологии для оказания госуслуг

Представитель президента РФ положительно оценил проект.

Специалисты из Челябинской области разработали и презентовали на федеральном уровне проект «Ai Территория Бизнеса». Он поможет полностью трансформировать систему оказания государственных услуг. Получить помощь удастся в одном окне, а также — в режиме онлайн и даже с применением технологий искусственного интеллекта. Так государственные услуги адаптируют под конкретных потребителей.

Уникальную инновацию оценил специальный представитель президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. Презентация состоялась на острове Русский во время образовательного интенсива «Остров 10−21», куда южноуральцы сумели пройти отбор. В состав команды Челябинской области, утвержденной губернатором Борисом Дубровским, вошли представители министерства экономического развития и министерства информационных технологий, постоянного представительства Челябинской области в Москве.

Проект команды региона занял четвертое место из 34, представленных на интенсиве. В правительстве также отметили прорыв специалистов.

Управление, основанное на данных — это не просто технический навык, предполагающий умение правильно поставить задачу, подобрать и очистить дата-сет, выдвинуть жизнеспособную гипотезу. Это иная культура и логика принятия решений, открывающая новое пространство возможностей. За две недели мы напитались этой культурой, стали её носителями — и это изменит нашу практическую деятельность в регионе. Однако мы берем на себя ещё и ответственность делиться этой культурой с коллегами. — отметил руководитель представительства Челябинской области при правительстве России Александр Шепилов.

Как отмечает директор Центра кластерного развития Челябинской области Яна Коваленко, которая вошла в состав команды региона, новые технологии сегодня появляются и трансформируют рынки в разы быстрее.

Задача бизнеса успевать встраиваться в эти рынки и учится применять новые технологии и бизнес модели. Наша задача так же успевать осваивать новые технологии и при их помощи учиться помогать бизнесу, максимально упрощая для него процедуры, принимая наиболее выверенные решения на основе накопленных данных. — пояснила Яна Коваленко.

Напомним, многофункциональный центр «Территория бизнеса» работает с 2017 года. В режиме «одного окна» там оказывают более 270 видов услуг.