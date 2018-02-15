/ Детские и взрослые книги передали в больницу жители Челябинска и южноуральские литераторы

Художественные произведения скрасят досуг пациентов.

Современные поэты и писатели, представляющие Южный Урал, подарили свои книги пациентам Областной клинической больницы № 3. В медицинском учреждении большое количество стационарных подразделений, и теперь пациентам в свободное время будет чем себя развлечь. На выбор им представили сборники стихотворений, прозу, и даже книги признанных классиков — экземплярами из личной библиотеки поделились челябинцы, желающие принять участие в благотворительной акции.

Уверена, что теперь подобные акции будут доброй традицией, и истинных книголюбов будет больше. Не зря говорят, что слово лечит. Иногда вовремя прочитанная книга может поднять настроение и укрепить силы пациента. Надеюсь, что сегодня каждый нашел для себя книгу по душе. — рассказала об акции начальник оргметодотдела с отделением медицинской статистики ОКБ № 3 Вера Мурашова.

Также пациентов ОКБ № 3 пригласили на творческий вечер литераторов. Он прошел прямо в стенах больницы. Владимир Курбатов и Татьяна Аверкина представили свое творчество.



Книги для взрослых пациентов помогло собрать общественное движение «За возрождение Урала», а малышей порадовала детская библиотека № 16. Книги, собранные библиотекой, передали в отделение детской урологии и челюстно-лицевой хирургии.