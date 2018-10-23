Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.31 -0.5 75.37 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцы проложат «БиблиоМост» к писательнице Дине Рубиной

Челябинцы проложат «БиблиоМост» к писательнице Дине Рубиной

Творческая встреча пройдет в формате онлайн.
сегодня в 16:47
  |  Культура

Челябинцам выпала уникальная возможность пообщаться с Диной Рубиной. Писательница не приедет в южноуральскую столицу, однако выйдет на связь через «БиблиоМост» — так называется международный проект, в котором участвуют все библиотеки. Жители Челябинска смогут задать вопросы Дине Рубиной о творческом пути, произведениях и новой книге «Наполеонов обоз».

Дина Рубина — обладатель многих литературных премий: имени Арье Дульчина (за книгу «Один интеллигент уселся на дороге»), «Большая книга» (за роман «На солнечной стороне улицы»), союза писателей Израиля (за роман «Вот идет Мессия!»). Ее первый рассказ был напечатан в журнале «Юность» в 1971, когда девушке исполнилось семнадцать лет. В конце 1990 семья писателя переехала на постоянное жительство в Израиль. Там Дина работала литературным редактором в еженедельном литературном приложении «Пятница» к русскоязычной газете «Наша страна». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.

Творческая онлайн-встреча состоится 25 октября в 16:00. Вопросы писателю можно будет задать в зале № 2 Публичной библиотеки (он расположен на 3 этаже).

Общество
Литературный сквер в Челябинске стал сосновым бором
17.05.2018
Литературный сквер в Челябинске стал сосновым бором
Общество
Детские и взрослые книги передали в больницу жители Челябинска и южноуральские литераторы
15.02.2018
Детские и взрослые книги передали в больницу жители Челябинска и южноуральские литераторы
Общество
Челябинская область будет продвигать чтение и литературу с «Историческим обществом»
09.02.2018
Челябинская область будет продвигать чтение и литературу с «Историческим обществом»
Культура
Челябинский поэт стал лауреатом престижной литературной премии имени Андрея Белого
04.12.2017
Челябинский поэт стал лауреатом престижной литературной премии имени Андрея Белого
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»
сегодня в 20:55
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»
Общество
Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах
сегодня в 19:29
Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах
Хоккей
Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»
сегодня в 18:59
Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»
Общество
Кусинскому Сталину посвятили статью в авторитетном американском издании
сегодня в 18:23
Кусинскому Сталину посвятили статью в авторитетном американском издании
Происшествия
Маршрутка врезалась в «Газель» и спровоцировала массовую аварию в Челябинске
сегодня в 18:00
Маршрутка врезалась в «Газель» и спровоцировала массовую аварию в Челябинске
Происшествия
Пустой гроб и разрытая могила напугали жителей Миасса
сегодня в 17:42
Пустой гроб и разрытая могила напугали жителей Миасса
Общество
Живой лабиринт, лекторий и крепость «Челябинск» появятся в парке «Плодушка»
сегодня в 17:36
Живой лабиринт, лекторий и крепость «Челябинск» появятся в парке «Плодушка»
Происшествия
Водитель-бесправник сбил пешехода в Копейске
  
сегодня в 17:08
Водитель-бесправник сбил пешехода в Копейске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6