/ Челябинцы проложат «БиблиоМост» к писательнице Дине Рубиной

Творческая встреча пройдет в формате онлайн.

Челябинцам выпала уникальная возможность пообщаться с Диной Рубиной. Писательница не приедет в южноуральскую столицу, однако выйдет на связь через «БиблиоМост» — так называется международный проект, в котором участвуют все библиотеки. Жители Челябинска смогут задать вопросы Дине Рубиной о творческом пути, произведениях и новой книге «Наполеонов обоз».

Дина Рубина — обладатель многих литературных премий: имени Арье Дульчина (за книгу «Один интеллигент уселся на дороге»), «Большая книга» (за роман «На солнечной стороне улицы»), союза писателей Израиля (за роман «Вот идет Мессия!»). Ее первый рассказ был напечатан в журнале «Юность» в 1971, когда девушке исполнилось семнадцать лет. В конце 1990 семья писателя переехала на постоянное жительство в Израиль. Там Дина работала литературным редактором в еженедельном литературном приложении «Пятница» к русскоязычной газете «Наша страна». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.

Творческая онлайн-встреча состоится 25 октября в 16:00. Вопросы писателю можно будет задать в зале № 2 Публичной библиотеки (он расположен на 3 этаже).