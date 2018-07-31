/ Южноуральцев зовут прочитать свои стихотворения на поэтри-слэме

Строгим жюри станут зрители литературного сражения.

Южноуральские стихотворцы, представители современной поэзии, смогут заявить о себе через «культурный» бой. Публичная библиотека снова объявляет конкурс Южноуральского слэма. Его суть заключается в соревновании между поэтами. Они прочитают созданные ими тексты, а жюри оценит профессионализм и артистизм. Судьями, кстати, будут сами зрители.

Голосование зрителей проходит после выступления каждого участника. Они оценивают выступление поэта по двум категориям: качество текста и мастерство исполнения. Голосование проходит с помощью карточек, которые по своему усмотрению раздает ведущий. Перед вторым туром карточки раздаются заново другим людям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Претендующим на участие в Южноуральском слэме нужно помнить: на выступление дается не больше 3 минут. В одном состязании смогут участвовать только 20 авторов.

Для выступления на Южноуральском слэме нужно зарегистрироваться, а затем прийти на отборочный этап. Он пройдет в 2 дня — 8 и 9 сентября в Публичной библиотеке. Финал состоится 15 сентября в Читальном зале № 1 (3 этаж).