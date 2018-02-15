/ Челябинцам расскажут все о криптовалюте, блокчейне и цифровом контенте в анти-школе

Современное образовательное учреждение готовит к реалиям технологичного мира.

В современном мире нужно уметь обращаться с блокчейном, искусственным интеллектом и цифровым контентом, знать робототехнику и считать не только реальные деньги, но и виртуальные — криптовалюту. Обучать этому решили прямо в учебных заведениях. Первое такое, названное анти-школа ИТ-наук «Корпус», откроется 21 февраля в Челябинске. Курсантами приглашают юношей от 16 до 21.

Обучение в анти-школе займет 9 месяцев. Курсантов обучат созданию стартапов, их запуску и развитию, а также получению прибыли с разработок.



Каждый курсант, преподаватель и тьютор пропорционально внесенному им в разработку вкладу имеет право на часть прибыли, полученной при реализации стартапа. В нашем случае они будут получать криптовалюту «Корпуса» CORP, которую мы вскоре запустим. — сообщил создатель анти-школы Дмитрий Широносов.



«Корпус» ждет всех заинтересованных. Подать заявку в анти-школу можно на САЙТЕ.



Анти-школа ИТ-наук «Корпус» организована компанией Everypixel, которая имеет 8-летний опыт инновационных разработок.