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/ Двукратное превышение радона обнаружили в спортзале общеобразовательной школы

Двукратное превышение радона обнаружили в спортзале общеобразовательной школы

Занятия спортом там опасны для здоровья.
сегодня в 11:25
  |  Общество

Инспекторы Роспотребнадзора заявили, что спортзал в школе № 18 города Златоуста представляет угрозу для учащихся и учителей физкультуры. Там зафиксировали превышение уровня радона. Этот газ радиотоксичен и канцерогенен. Попадая в организм, он может стать причиной рака легких. Допустимый уровень содержания радона — меньше 200 Бк/м3. В Златоусте он был в два раза больше.

Инспектор Роспотребнадзора пояснил, что еще в марте 2017 года в адрес школы направлялось информационное письмо с предложением принять меры к устранению нарушений, в частности, уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию. Но меры приняты не были. Выслушав позиции школы и надзорного органа, суд пришел к выводу о виновности образовательного учреждения в создании опасности здоровью учащихся и персонала и невозможности проводить занятия в спортивном зале. МАОУ СОШ № 18 было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. Срок приостановления исчислять с 12 ноября 2018 года. 19 ноября пристав ознакомил руководство с постановлением о возбуждении исполнительного производства, убедился в том, что занятия в спортзале не ведутся. Пломбы на дверь не наносились, поскольку там ведется проветривание. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП.

Сейчас на двери спортзала висит объявление: «Пребывание в спортивном зале опасно для вашего здоровья». Его не снимут, пока нарушения не будут устранены. Контроль за исполнением административного постановление будет вестись все 3 месяца.

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