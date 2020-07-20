В Челябинске активисты хотят переоборудовать заброшенное здание под спортзал

В нем на льготных условиях смогут заниматься молодежь и пенсионеры.

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Активисты в Челябинске планируют создать муниципальный спортивный зал, где смогли бы заниматься молодые люди. Чемпион мира по пауэрлифтингу и призёр международного конкурса «Мистер Олимпия» Владимир Филь и член совета Комитета территориального общественного самоуправления Андрей Филатов считают, что в Тракторозаводском районе недостаточно мест, где в шаговой близости и по доступной цене молодежь могла бы заниматься спортом.

«В связи с этим естественным путём родилась идея использовать пустующее уже несколько лет бывшее помещение Паспортного стола для создания спортивного зала, где все желающие смогут не только заняться спортом под руководством тренеров высокого класса, но и прослушать курс лекций о здоровом и трезвом образе жизни. В КУиЗО уже направлен запрос на предмет принадлежности данного объекта муниципальной собственности, ждём ответа», — сообщают активисты.

Как только придет ответ о том, кто владеет данным зданием, Владимир Филь и Андрей Филатов направят им предложение о создании муниципального зала. Руководство над ним готов взять сам Владимир Филь. После того, как будет подготовлено необходимое оборудование, а также подобран тренерский состав, в зале по льготным условиям сможет заниматься как молодежь, так и пенсионеры.