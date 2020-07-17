Слишком дорогими признали телетрапы в челябинском аэропорту

Проверкой занялся УФАС России.

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В Челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова были построены 4 телескопических трапа, общей стоимостью чуть более 242 миллионов рублей.

Только используется он редко, большинство пассажиров до сих пор добираются до самолетов на автобусах. Это обосновывается тем, что использование телетрапов слишком затратно.

Цена услуги по предоставлению телескопического трапа у АО «Челябинское авиапредприятие» действительно оказалась самой высокой среди всех аэропортов России. Обычно, за использование телетрапа в среднем тариф составляет от 2 153 до 16 700 тысяч рублей в час. В Челябинске же эта цена составляет 23 тысячи в час.

«Челябинское УФАС России усматривает в действиях АО „Челябинское авиапредприятие“ признаки установления монопольно высокой стоимости услуги по предоставлению телескопического трапа», — сообщили в челябинском УФАС России.

Отмечается, что производителем данных телетрапов является фирма из Китая. Только вот челябинский аэропорт купил их у посредника, в результате чего стоимость их оказалась в два раза выше цены производителя.

«Хозяйствующий субъект при амортизации телескопических трапов необоснованно уменьшил срок их полезного использования, что привело к завышению расходов на амортизацию имущества в тарифе и, соответственно, к установлению высокой стоимости на услуги по предоставлению телескопического трапа», — предположили в региональном УФАС.

В итоге, дело возбуждено по обращению челябинской транспортной прокуратуры.