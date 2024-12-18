Слесарям водоканала в Челябинске с нового года поднимут зарплату

Компания старается привлечь кадры, которых сейчас не хватает

В 2024 году линейному персоналу МУП «ПОВВ» увеличили оклады на 40%. В феврале 2025 года оклады проиндексируют еще на 20%. Кроме того, в организации собираются ввести надбавки за успешный труд.

«Дополнительно прорабатывается вопрос специальных надбавок за результаты в работе. Всем сотрудникам, кроме начальства. Я считаю, что это справедливо», — написал мэр Челябинска в своем телеграм-канале.

Год для коммунальщиков выдался непростой. Инженеры, слесари, сантехники, сварщики, уборщики, бригадиры водоканала работали с повышенной нагрузкой. Алексей Лошкин рассказал о новогодних премиях, которые получили сотрудники МУП «ПОВВ». И выразил уверенность, что коммунальное хозяйство города изменится к лучшему в новом году — губернатор уже анонсировал масштабные ремонты и строительство сетей.