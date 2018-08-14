/ Челябинцы нашли хозяев слепой собаки, которая «упиралась» в людей и машины

Домашнее животное потерялось в поселке Шагол.

Незрячую собаку обнаружила жительница поселка Шагол в Челябинске сегодня, 14 августа. Одинокое животное бродило по дороге, упиралась в окружающие предметы, людей и машины. Пройти мимо женщина не смогла. Понять, что у животного есть хозяева, удалось по ухоженному виду и ошейнику на шее. Поэтому было принято решение искать ее владельцев.

С утра увидели собаку, бегает, влепляется во все. Обратила внимание на слепые глаза. Стало жалко. Соседка по магазину вынесла веревку. Мы ее привязали рядом с нашим магазином. Написали объявление. — рассказала сайту «Первый областной» жительница поселка Шагол Любовь Карабицина.

Также на помощь пришли социальные сети. Информация о потеряшке была размещена на всех доступных источниках. Найти хозяев удалось за несколько часов. Питомец вернулся домой после «скитаний». Его хозяева откликнулись на размещенное объявление. Забирать домашнего любимца приехали всей семьей, собака признала хозяев по запаху. Радости обеих сторон не было предела.