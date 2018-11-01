/ Милую собаку-водителя заметили жители Магнитогорска

Четвероногий автомобилист вызвал умиление подписчиков.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Большеухого пса, сидевшего за рулем автомобиля, снял на камеру мобильного телефона один из жителей Магнитогорска. Животное находилось на водительском кресле и улыбалось горожанину. Видео с необычным водителем южноуралец разместил в группе «На дорогах Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня встретил вот такого улыбчивого водителя! — отметил автор поста в группе «На дорогах Магнитки», пожелавший остаться анонимным.

Отметим, при приближении автора видео к стеклу автомобиля собака демонстрировала оскал. Подписчики сообщества позитивно отреагировали на милое животное и подчеркнули, что из животного получился отличный охранник.

Охраняет машину. Молодец. — отметила подписчица группы.

Классная сигнализация! — добавил другой комментатор.

Отметим, до этого южноуральцам уже случалось находить забавных животных в непредназначенных для них местах. Так, сотрудники Цинкового завода обнаружили в вагонах с мешками енота. Зверя быстро поймали, увезли за город и выпустили в лесном массиве.