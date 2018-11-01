/ Милую собаку-водителя заметили жители Магнитогорска

Большеухого пса, сидевшего за рулем автомобиля, снял на камеру мобильного телефона один из жителей Магнитогорска. Животное находилось на водительском кресле и улыбалось горожанину. Видео с необычным водителем южноуралец разместил в группе «На дорогах Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».
Сегодня встретил вот такого улыбчивого водителя! — отметил автор поста в группе «На дорогах Магнитки», пожелавший остаться анонимным.
Отметим, при приближении автора видео к стеклу автомобиля собака демонстрировала оскал. Подписчики сообщества позитивно отреагировали на милое животное и подчеркнули, что из животного получился отличный охранник.
Охраняет машину. Молодец. — отметила подписчица группы.
Классная сигнализация! — добавил другой комментатор.
Отметим, до этого южноуральцам уже случалось находить забавных животных в непредназначенных для них местах. Так, сотрудники Цинкового завода обнаружили в вагонах с мешками енота. Зверя быстро поймали, увезли за город и выпустили в лесном массиве.