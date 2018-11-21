Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.42 75.18 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом

Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом

Администрация школы проводит проверку инцидента.
сегодня в 14:14
  |  Общество

Неизвестная женщина пыталась украсть ребенка из образовательного центра № 2 в челябинском микрорайоне Парковый. Сообщение о том, что мальчика пытались похитить, оставил отец ребенка Евгений Желтышев в соцсетях. Он рассказал, что незнакомка остановила школьника в тамбуре запасного выхода на улицу (со стороны Скульптора Головницкого), назвалась троюродной сестрой мамы и предложила сесть к ней в машину, поехать на футбол. Мужчина отметил, что его сын знает, как вести себя с незнакомцами, а потому не поверил подошедшей женщине и быстро от нее ушел.

Он ответил, что впервые ее видит, у мамы такой сестры нет, и на футбол он не ходит, на что женщина ему ответила, что мама твоя так сказала, поэтому пошли в машину. Ребенок ответил, что никуда с ней не поедет и быстро вышел на улицу, где и ожидал меня, пока я подъеду. — сообщил Евгений Желтышев.

В разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» мужчина сказал, что сейчас активно сотрудничает с администрацией школы, которая также выясняет все обстоятельства произошедшего. Вместе они намерены посмотреть видео с камер, показать его правоохранителям, другим родителям, чтобы обезопасить детей.

Сейчас предстоит общение с психологом школы для выяснения обстоятельств. Заявление в полицию не писали, пока работаем с администрацией школы. Они сами хотят разобраться, как и мы. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Желтышев.

Отметим, что претензий к охране образовательного центра нет, поскольку в тамбуре все родители ожидают своих детей, а документы у взрослых спрашивают на входе в холл школы. В пресс-службе УМВД Челябинска объяснили, что в таких случаях следует незамедлительно обращаться в полицию.

Общество
Экстрасенсы: девочка, похищенная отцом на Южном Урале, содержится в общине сектантов
19.11.2018
Экстрасенсы: девочка, похищенная отцом на Южном Урале, содержится в общине сектантов
Происшествия
Вмерзшая в Кундравинское озеро женщина была похищена своими убийцами
  
21.05.2018
Вмерзшая в Кундравинское озеро женщина была похищена своими убийцами
Общество
Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч
07.02.2018
Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч
Общество
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
06.12.2017
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ
сегодня в 16:10
Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова
сегодня в 16:00
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова
Общество
Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5
сегодня в 15:54
Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5
Общество
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
сегодня в 15:47
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
Общество
Челябинск справится с уборкой снега на 100%
сегодня в 15:08
Челябинск справится с уборкой снега на 100%
Хоккей
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
сегодня в 15:03
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
Общество
Челябинцы рассказали, где хотят жить
сегодня в 14:20
Челябинцы рассказали, где хотят жить
Общество
Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом
сегодня в 14:14
Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6