/ Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом

Администрация школы проводит проверку инцидента.

Неизвестная женщина пыталась украсть ребенка из образовательного центра № 2 в челябинском микрорайоне Парковый. Сообщение о том, что мальчика пытались похитить, оставил отец ребенка Евгений Желтышев в соцсетях. Он рассказал, что незнакомка остановила школьника в тамбуре запасного выхода на улицу (со стороны Скульптора Головницкого), назвалась троюродной сестрой мамы и предложила сесть к ней в машину, поехать на футбол. Мужчина отметил, что его сын знает, как вести себя с незнакомцами, а потому не поверил подошедшей женщине и быстро от нее ушел.

Он ответил, что впервые ее видит, у мамы такой сестры нет, и на футбол он не ходит, на что женщина ему ответила, что мама твоя так сказала, поэтому пошли в машину. Ребенок ответил, что никуда с ней не поедет и быстро вышел на улицу, где и ожидал меня, пока я подъеду. — сообщил Евгений Желтышев.

В разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» мужчина сказал, что сейчас активно сотрудничает с администрацией школы, которая также выясняет все обстоятельства произошедшего. Вместе они намерены посмотреть видео с камер, показать его правоохранителям, другим родителям, чтобы обезопасить детей.

Сейчас предстоит общение с психологом школы для выяснения обстоятельств. Заявление в полицию не писали, пока работаем с администрацией школы. Они сами хотят разобраться, как и мы. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Желтышев.

Отметим, что претензий к охране образовательного центра нет, поскольку в тамбуре все родители ожидают своих детей, а документы у взрослых спрашивают на входе в холл школы. В пресс-службе УМВД Челябинска объяснили, что в таких случаях следует незамедлительно обращаться в полицию.