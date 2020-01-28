Прокуратура проверила школу в Сатке, где родители жаловались на поборы перед Новым годом

Нарушения нашлись, но с другой стороны.

Послушать 00:00

Перед новогодними праздниками родители учеников школы № 11 в Сатке пожаловались, что их принуждают отправлять детей на платный школьный утренник. Об этом они написали общественникам в «Гражданский патруль».

«Если дети не сдадут деньги, то мы в этот день будем учиться, так как он является учебным днем. Освобождение мы получаем в связи с проведением новогоднего мероприятия, где явка должна быть 100%», — рассказали тогда родители «Гражданскому патрулю».

Делом заинтересовалась прокуратура и организовала в общеобразовательном учреждении проверку. Выяснилось, что родительским комитетом перед новым годом было принято решение провести новогоднее театрализованное представление в школе. С ивент-агентством заключили договор.

«Факты принуждения к сдаче денег на проведение праздника, а также факты нарушения образовательного процесса в ходе проверки не нашли своего подтверждения. Вместе с тем, проверкой выявлены нарушения требований безопасности при проведении праздника, а также порядка использования муниципального имущества», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в день проведения утренника, в школе нарушили правила пропускного контроля: аниматоры не были поименно отмечены в «Журнале учета посетителей». В приказе о проведения праздника значилось лишь общее количество посторонних артистов, которые принимали участие в представлении.

Также школа допустила нарушение в части предоставления зала для проведения праздника: не был заключен соответствующий договор на предоставление в пользование муниципального помещения.

Образовательному учреждению было объявлено предостережение и внесено представление об устранении нарушения закона.