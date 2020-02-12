2750 мест в дошкольных учреждениях Челябинской области появится в 2020 году

Еще 2660 появится к 2021 году.

Послушать 00:00

В Челябинской области ведется масштабная работа по обеспечению доступности детских садов для юных южноуральцев. За прошедший год доступность улучшилась более, чем на 2%, сообщает министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов на совещании у губернатора Алексея Текслера.

«В 2019 году вновь открыты 17 объектов дошкольного образования, в том числе два детских сада реконструированы на 2624 места. Затраты на открытие дополнительных мест составили 2 миллиона 199 миллионов. Более полутора миллиардов поступило из федерального бюджета», — отметил министр образования.

Работа по обеспечению местами в детских садах будет активно вестись и в 2020-2021 году, чтобы полностью устранить очередь в дошкольные учреждения.

«В 2020 году — напряженный план. Предстоит построить и выкупить 11 объектов на 2750 мест. Строительство уже началось в Сосновском районе, Копейске, Челябинске, в разных микрорайонах областного центра. Запланировано начать строительство 13 детских садов на 2660 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году. За два года на строительство дошкольных учреждений будет направлено 4 миллиарда рублей из федерального и местного бюджета», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что благодаря масштабной поддержке материнства и детства, усиленной в 2020 году, необходимо постоянно ориентироваться на прогнозы по рождаемости детей и выстраивать работу по созданию новых мест в дошкольных учреждениях основываясь на свежих данных.