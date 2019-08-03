Миасский реабилитационный центр не обратился к администрации города за помощью в создании нового входа

Организация не является собственником здания, в котором располагается.

В Челябинской области развернулся скандал вокруг реабилитационного центра в городе Миасс. Общественная организация «Мы вместе» получила в безвозмездное использование площадь в жилом доме, для осуществления уставной деятельности. Именно из-за этого помещения разразился скандал: вход в центр находится со стороны улицы, в плохую погоду там скапливаются лужи и грязь, передвигаться по которым сложно родителям с детьми-инвалидами. Руководство центра хочет сделать вход со стороны двора, на месте, где сейчас находится окно. Против этого выступили жильцы дома, которые считают, что портить фасад еще одной дверью — не стоит.



Как оказалось, руководство центра не может принимать такие решения, поскольку здание, в котором он располагается, принадлежит Администрации города.



«Это помещение, которое Администрация города Миасс безвозмездно передала организации „Мы вместе“ для осуществления уставной деятельности. Там реабилитационных услуг в уставе организации нет, они требуют определенной подготовки. Они неправильно организовали процесс согласования. Поскольку здание принадлежит Администрации, она должна была выйти к жильцам, с просьбой согласовать изменение проекта. Организация не обратилась в Администрацию. Сейчас руководитель организации не выходит на связь», — сообщила сайту «Первый областной» первый заместитель главы Челябинской области Ирина Гехт.

На данный момент руководство организации должно обратиться в Администрацию Миасса, чтобы урегулировать все вопросы и узаконить создание новой входной группы.

