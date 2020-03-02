«У вас два дня»: глава Челябинска устроила разнос за не очищенные тротуары

Наталья Котова отметила, что жителей не должны беспокоить проблемы подрядчика.

Послушать 00:00

Мэр Челябинска Наталья Котова устроила разнос подрядчику, отвечающему за очистку Центрального и Советского района. Во время традиционного аппаратного совещания глава города спросила, почему жители данных районов жалуются на тротуары, с которых не убирают лед.

«По тротуарам активно работали в пятницу и субботу, после снегопада. Расчищали снег, подсыпали фрикционный материал. Когда все подтаяло и снова замерзло, он утонул. Расчищали. Начали все по-новому, везде работаем круглосуточно, высыпали около 6 тонн фрикционного материала», — сообщает исполнительный директор компании «СтройТех» Игорь Гудис.

Наталью Котову не устроил ответ и состояние тротуаров в обозначенных районах.

«Если бы все работали в выходные дни, было бы меньше претензий. У вас есть день-два, сейчас я занята, потом поеду лично проверять тротуары», — подчеркнула глава города.

Как отметили на аппаратном совещании, одной из проблем подрядчика является небольшое количество людей, занимающихся ручной очисткой тротуаров. Подрядчику настоятельно рекомендовали увеличить число рабочих и техники, чтобы справляться с объемом работ.

Всего подрядчикам в Челябинске было вынесено 39 предписаний, которые они должны исправить в ближайшее время.