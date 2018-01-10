/ 20-летнего солдата проводили в последний путь в Магнитогорске

Молодого человека похоронили в соответствии с мусульманскими традициями.

Сегодня, 10 января, в Магнитогорске простились с погибшим молодым солдатом. 20-летнего срочника не стало в военной части в Пермском крае. Его доставили на родину, в Магнитогорск, чтобы похоронить здесь. С утра с ним могли проститься все желающие, его родные принимали друзей и близких дома.

Позже траурная процессия направилась на кладбище, расположенное в Левобережном районе города. Там с молодым человеком простились по мусульманским традициям. В церемонии прощания не принимали участие женщины.

Родные не согласились разговаривать с представителями СМИ.

Напомним, 20-летнего солдата без признаков жизни обнаружили в пермской части 5 января. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО, возбуждено уголовное дело. Пресс-служба военного округа утверждает, что физического насилия в отношении молодого человека не было.