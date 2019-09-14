На Руси 14 сентября праздновали Славянский Новый год

Еще этот праздник называли «Новолетие».

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Традиционно на Руси 14 сентября праздновали Славянский Новый год или Новолетие. Этот не просто первый день осени по старому стилю — 1 сентября, но и день, когда начинается новый церковный год.

С Новолетием связано множество традиций и поверий, например: гасить в избе «старый» огонь, а утром зажигать новый, сопровождая процесс специальными приговорами.

Также, для того, чтобы в следующем году урожай удался, нужно было обойти все поля, при этом напевая особые песни. Домой же звали гостей, устраивали громкие гуляния.

Но существовало и ряд поверий, чего в этот день делать нельзя. Например, не рекомендовалось занимать деньги или ругаться с близкими. Оставаться одному в Новолетие тоже было нежелательно, поскольку этот праздник нужно было провести в кругу своей семьи.