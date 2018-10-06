/ Монсеррат Кабалье скончалась в Испании

Оперная дива проходила лечение в больнице.

Известная оперная певица Монсеррат Кабалье умерла на 86-м году. Дива ушла из жизни в родной Барселоне. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на больницу, где проходила лечение Монсеррат Кабалье.

Сообщается, что 85-летняя дива находилась в госпитале Сан-Пау с конца прошлого месяца. Она получала помощь в связи с хронической проблемой желчного пузыря. Ссылаясь на источники в больнице, СМИ сообщают, что похороны запланированы на понедельник. — передает RT.com.

Монсеррат Кабалье известна исполнением ролей в классических итальянских операх. В ее репертуаре 800 камерных произведений и 88 ролей. Несмотря на классическое исполнение, Монсеррат Кабалье записала несколько альбомов с рок-музыкантами. Например, она спела с вокалистом «Queen» Фредди Меркьюри несколько композиций для альбома «Barcelona».