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Софию Ротару доставили в реанимацию на Урале

Певицу госпитализировали после выступления на корпоративе.
сегодня в 14:23
  |  Общество

71-летняя София Ротару попала в больницу Уфы после выступления. Певица приехала в столицу Башкирии, чтобы исполнить свои хиты на корпоративе. Во время частного концерта ей стало плохо, исполнительницу пришлось доставить в местную больницу.

Певица была госпитализирована накануне вечером около 23:00 по местному времени. Работникам больницы запретили распространять информацию о ней. — передает издание Life.ru.

Сообщается, что София Ротару находится в сознании. Точный диагноз, с которым госпитализировали певицу, остается неизвестен.

Отметим, что концертный директор исполнительницы подтвердил ее выступление на корпоративном празднике. Однако разглашать информацию состоянии здоровья Софии Ротару не стал.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» писал о том, что певец Борис Гребенщиков слег в больницу с простудой после концерта в Челябинске. Через несколько дней после выступления на Южном Урале любимца публики госпитализировали с подозрением на воспаление легких.

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