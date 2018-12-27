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/ Отдохнуть за счет работодателя можно будет уже в 2019 году

Отдохнуть за счет работодателя можно будет уже в 2019 году

Компании получат льготы за организацию отдыха сотрудников.
сегодня в 11:39
  |  Общество

Закон о том, что работодатели могут получить льготы (в том числе и налоговые) за организацию отдыха сотрудников, вступает в силу 1 января 2019 года. Он стимулирует развитие внутреннего туризма, поскольку обязательным условием является организация путешествия именно по территории России. Кроме того, это может стать дополнительным плюсом при выборе работником предприятия.

Всего на оплату отдыха работника и его семьи (ближайшие родственники и дети), будет выделено 50 тысяч рублей в год. Этого должно хватить на путевку. Поехать куда-то можно будет только воспользовавшись услугами туристической фирмы, самостоятельно (тогда работодатель возместит затраты) или если работодатель оплачивает эту услугу сразу.

Реализовать свой отдых россияне теперь смогут не только с помощью государства, но и с помощью работодателя. Большая часть работодателей до 1 января об этом не задумается. Но на сегодняшний день более 100 тыс. россиян пользуются теми или иными льготами, поэтому мы рассчитываем, что значительно больше россиян на первом этапе поедут в отпуск за счет работодателя. Для крупных предприятий это возможность снижать налогооблагаемую базу и развивать социальную сферу. — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии в комментарии для «Интерфакса» Юрий Барзыкин.

Работник и члены его семьи должны будут оплатить НДФЛ в размере 13%, поскольку 50 тысяч, выделенные на путевки, — являются своеобразным подарком.

Для сотрудника сумма налога будет удерживаться на лицевом счете работодателем. А сведения о членах семьи будут передаваться предприятием в налоговую службу. На следующий год налоговики подготовят и пришлют квитанции об оплате налога. —  рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин для Business FM.

На данный момент возможностью отдохнуть за счет работодателя пользуются около 110 тысяч человек. После вступления закона в силу ожидается, что количество людей, отдыхающих за счет работодателя, увеличится в два раза.

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