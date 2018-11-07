/ «Реальные дела» благоустраивают сквер на северо-западе Златоуста

Уже установлен детский городок, на очереди — освещение.

Сквер на северо-западе Златоуста благоустраивается в рамках проекта «Реальные дела». В нем уже установили новый детский игровой комплекс, спортивные снаряды и качели. Дети со всей округи уже приходят играть в сквер.

Мы с сыном с удовольствием ходим на новую площадку, ему очень нравится проводить здесь время. Вообще, многие родители теперь ведут малышей гулять именно сюда, потому что детям интересно, много элементов и для игры, и для физической активности. Очень рады, что в шаговой доступности от дома построили такой отличный городок. — рассказывает Елена Сергеева, жительница района.

Еще в парке до конца года появится освещение. Планируется установить сорок пять фонарей со светодиодными лампами.

В очереди на благоустройство — детский парк возле ЖД вокзала и общественное пространство в центре города, перед зданиями театра «Омнибус» и Златоустовского краеведческого музея. Деньги на реализацию проекта «Реальные дела» выделили из бюджета по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Всего Златоусту было выделено более 19 миллионов рублей и уже благоустроено 34 двора, площадь перед Центральной библиотекой и продолжено усовершенствование парка «Молодежный». Что будет следующим в очереди на благоустройство — жители города смогут высказать свое мнение на дискуссионных площадках, которые специально создадут в ноябре.