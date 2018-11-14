/ Благоустройство Карабаша доверят жителям

Идеи и пожелания выслушают глава города и специалисты развития.

Карабаш давно перестал ассоциироваться с производственными медными отвалами. Сейчас в городе активно восстанавливаются общественные пространства, причем варианты, чего именно не хватает Карабашу, предлагают сами горожане. Поделиться ими карабашцы смогут 15 ноября. Их выслушают не только специалисты развития, но и глава Карабаша.

Обсуждение проводят администрация Карабаша и команда специалистов в развитии общественных пространств «Проектная группа 8» (Казань) и «ПАРК» (Москва), авторы проекта «Активация центра Бугульмы», победители Всероссийского конкурса по малым городам. Специальные гости встречи — Олег Буданов, глава города Карабаша, и Дмитрий Шуткин, председатель городского собрания депутатов. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы обсуждения.

Всех неравнодушных к судьбе Карабаша и его облику ждут в актовом зале школы № 1 (улица Металлургов, 9). Мероприятие начнется в 16:00 15 ноября.