/ Чтобы города стали «умными», из бюджета выделят 13 миллиардов рублей

Деньги на реализацию проекта выделят из федерального бюджета.

Проект «Умный город» посвящен цифровизации городского хозяйства. Он входит сразу в две национальные программы — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». На его реализацию в течение шести лет из федерального бюджета будет выделено 13 миллиардов рублей. Они будут распределены по годам следующим образом: 2,1 млрд руб. — в 2019 г., 2,25 млрд руб. — в 2020 г., 2,2 млрд руб. — в 2021 г. и по 2,15 млрд руб. — с 2022 г. по 2024 г.

Министр Минстроя Р Ф Владимир Якушев утвердил паспорт ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Реализовывать проект начнут с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года. Каждый субъект РФ должен будет создать проектный офис по реализации программы.

Челябинск и Сатка уже частично реализовывали проект, поскольку являются городами-пилотами, где проверяют его функционирование.