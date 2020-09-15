«Заслуженным врачом РФ» стал сотрудник «Областного перинатального центра»

Указ о присвоении звания Олегу Демьянику подписал президент России.

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Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующему отделением анестезиологии и реаниматологии «Областного перинатального центра» Олегу Демьянику. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

Олег Демьяник имеет 32-летний медицинский стаж, 14 лет из которых он работает в перинатальном центре. За долгие годы он успел помочь множеству пациентов.

«Моя и жизнь ребенка были на грани: 30 недель беременности, вес плода чуть больше килограмма. Но благодаря Олегу Александровичу мы живы и здоровы, а Тимофею уже 10 лет», — рассказывает одна из пациенток врача Мария Холод.

Сам же доктор узнал о присвоении значимой награды прямо на рабочем месте.

«Я был смущен получить звание в столь сложный период. Поздравления коллег и друзей тронули меня до глубины души. Врач, особенно в наше время, это призвание, то есть при звании», — комментирует ситуацию Олег Демьяник.

Кроме того, доктор отметил, что все медицинские работники достойны наград.