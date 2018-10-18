/ Борис Дубровский распорядился помочь семье погибшего в Керчи челябинца

Его тело в ближайшее время транспортируют на родину.

Помощь семье Егора Перепелкина, погибшего в результате взрыва в Керченском колледже, поручил оказать губернатор Борис Дубровский. Речь идет о похоронах студента, которые намерены проводить в Челябинске. Родителям нужно оформить необходимые для транспортировки тела документы, а также организовать перевозку. О том, что помощь будет оказана, сообщили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что помощь также оказывается в Керчи, куда приезжают родственники погибших и пострадавших. Их размещают в гостиницах, также предлагают беседы с психологом.

Основные участки работы психологов — горячая линия и лечебные учреждения города, сопровождение транспортировки пострадавших вертолетами. — сообщает ТАСС.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур. В память о погибших челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.