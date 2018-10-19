/ Тело погибшего в Керчи челябинца отправили на родину

Похороны должны состояться в выходные.

Тело уроженца Челябинска Егора Перепелкина, убитого в Керченском колледже, отправили на родину. Ранее сообщалось, что мальчика будут хоронить на Южном Урале, откуда все семья уехала на юг несколько лет назад.

Отправили грузом 200 в Челябинск. Ещё троих погибших транспортируют в Краснодарский край — сёла Семай и Мирское. — сообщает сайт Telefakt.ru со ссылкой на администрацию Керчи.

Предположительно, похороны состоятся в эти выходные. Когда тело прибудет в Челябинск, неизвестно.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Среди погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин. 19-летний парень переехал в Крым вместе с родителями. Надеялся после армии вернуться на Южный Урал. Егор Перепелкин не должен был учиться в Политехническом колледже, но парню пришлось туда перевестись, потому что первое учебное заведение закрыли из-за отсутствия аккредитации.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур. В память о погибших челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.